Brüssel (AFP) Im Zentrum von Brüssel hat die Polizei am Sonntag Wasserwerfer gegen rechtsgerichtete Hooligans eingesetzt, die am Gedenkort für die Opfer der Anschläge nationalistische und fremdenfeindliche Parolen gerufen hatten. Etwa 200 schwarz gekleidete Hooligans waren auf dem zentralen Börsenplatz versammelt, auf dem tausende Belgier in den vergangenen Tagen mit Blumen und Kerzen der Anschlagsopfer gedacht hatten, wie ein AFP-Journalist berichtete. Von dem Platz aus sollte am Sonntag auch ein "Marsch gegen die Angst" starten, der aber aus Sicherheitsgründen abgesagt worden war.

