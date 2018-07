Berlin (AFP) Die Mehrheit der Bundesbürger erwartet einer Umfrage zufolge in diesem Jahr einen Terroranschlag in Deutschland. 56 Prozent gaben der Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" zufolge an, dass sie eine solchen Anschlag erwarten. 38 Prozent glauben, dass es 2016 keinen Anschlag in Deutschland geben wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.