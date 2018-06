Darmstadt (AFP) Bei einer Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten sind in einer Flüchtlingsunterkunft im südhessischen Heppenheim mindestens drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Zunächst seien am Samstag zwei Kinder unterschiedlicher Nationalitäten in Streit geraten, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Nach und nach hätten sich dann bis zu 50 Erwachsene eingemischt, woraufhin der Streit eskaliert sei und Teile beider Gruppen unter anderem mit Holzlatten aufeinander eingeschlagen hätten.

