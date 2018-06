Düsseldorf (dpa) - Strom- und Gasanbieter verschleiern nach Erkenntnissen der Verbraucherzentralen Preiserhöhungen in den vorgeschriebenen Mitteilungen an ihre Kunden. Die Methoden seien "an der Grenze zum unlauteren Wettbewerb", sagte der Energieexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. In den Briefen werde die Preiserhöhung unklar formuliert, in langen Texten versteckt oder als Angebot für einen neuen Vertrag präsentiert. Strom- und Gaskunden sollten so von einem Wechsel zu einem günstigeren Lieferanten abgehalten werden.

