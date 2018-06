Los Angeles (dpa) - Darauf haben Fans der legendären Fernsehserie "Baywatch" lange gewartet - nun ist eine Neuauflage für das Kino in Arbeit. Derzeit stehen dafür David Hasselhoff (67), Zac Efron (28) und Dwayne Johnson (43) vor der Kamera.

Die Hollywood-Stars twitterten in den vergangenen Tagen Bilder vom Dreh am Strand - und zeigten leicht bekleidet als "Baywatch"-Rettungsschwimmer ihre Waschbrettbäuche.

Süßigkeiten waren wohl erst einmal Tabu: "Neun Tage mit absolut null Kohlehydraten & Zucker", twitterte Efron ("The Lucky One - Für immer der Deine") nach dem Drehstart. Er würde nur Weidefleisch und Blattgemüse essen und hätte Monate dafür trainiert. Als Beweis stellte er ein Foto seines drahtigen Körpers dazu. Das Remake der Kult-Serie soll im Mai 2017 in die Kinos kommen.

Regisseur Seth Gordon ("Kill the Boss") holt dafür eine Starbesetzung an Bord. Das US-Model Kelly Rohrbach (26) - im roten Badeanzug - ist Nachfolgerin von Pamela Anderson für die Rolle der Bademeisterin C.J. Parker. Aus Bollywood stößt die indische Schauspielerin Priyanka Chopra (33, "Don - The King is back"), eine frühere "Miss World", dazu. Auch Hasselhoff, der die 90er-Jahre-Serie als Rettungsschwimmer von Malibu berühmt machte, ist wieder dabei.

Mitte März hieß Dwayne Johnson ("San Andreas") auf Twitter auch noch die "Queen of Latin Pop", Belinda, zum Cast willkommen. "Sie ist sehr lustig", schrieb der Hollywood-Star über die in Spanien geborene und in Mexiko aufgewachsene Sängerin. Über die Rolle der 26-jährigen Musikerin wurde zunächst nichts bekannt. Die Dreharbeiten finden in Miami (Florida) und Savannah (Georgia) statt.

