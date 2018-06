Alkmaar (SID) - Stürmer Klaas-Jan Huntelaar vom Bundesligisten Schalke 04 und Oranje-Torwart Jasper Cillessen sind am Sonntag in Alkmaar beim Training der Fußball-Nationalmannschaft zur Vorbereitung auf das Länderspiel gegen England im Wembley-Stadion am Dienstag unglücklich zusammengeprallt. Dabei trat Huntelaar dem Ajax-Torwart mitten ins Gesicht und brach dem Keeper das Nasenbein. Cillessen blieb schreiend vor Schmerz auf dem Feld liegen und fällt für das Spiel gegen die Three Lions aus.

"Ich wollte ihm noch ausweichen. Aber ich haben ihn mit meinem Fuß getroffen", sagte Huntelaar der Zeitung AD. Bondscoach Danny Blind deutete derweil an, Huntelaar gegen England einzusetzen. Gegen Frankreich (2:3) hatte der Gelsenkirchener noch auf der Bank gesessen.

Eine dreiwöchige Zwangspause muss Oranje-Kapitän Wesley Sneijder Galatasaray) einlegen. Er hatte sich beim Duell gegen Frankreich am Freitag am Fuß verletzt. Daley Blind (Manchester United) und Ajax-Kapitän Davy Klaassen meldeten sich ebenfalls verletzt ab.

Für die Verletzten nominierte Blind Mittelfeldspieler Marco van Ginkel (PSV Eindhoven) und Torwart Michel Vorm (Tottenham) nach.