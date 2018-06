London (SID) - Der englische Fußball-Nationaltorhüter Jack Butland hat sich beim Länderspiel in Deutschland (3:2) am Samstag das Sprunggelenk gebrochen. Das gab der englische Verband am Sonntagabend bekannt. Damit droht dem Keeper von Stoke City, der im Berliner Olympiastadion als Ersatz für den verletzten Stammtorhüter Joe Hart zum Einsatz kam, das Aus für die Europameisterschaft in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli).

Butland war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausgewechselt worden, für ihn kam Fraser Forster (FC Southampton) ins Spiel. Die Verletzung erlitt der 23-Jährige ohne gegnerische Einwirkung. Nationalcoach Roy Hodgson verzichtete vor dem Länderspiel am Dienstag in London gegen die Niederlande auf eine Nachnominierung.