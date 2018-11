Ottawa (AFP) Die kanadischen Behörden haben in einem Vorort der Metropole Toronto einen 23-jährigen Mann unter Terrorverdacht festgenommen. Kevin Omar Mohamed sei auf Grundlage der Antiterrorgesetzgebung des Landes in Gewahrsam genommen worden, erklärte die Polizei am Samstag. Die Mitteilung deutete darauf hin, dass er eine Reise in ein extremistisches Trainingscamp plante. Dem Mann wurde zudem unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen.

