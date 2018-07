Rom (dpa) - Papst Franziskus hat gemeinsam mit Tausenden Gläubigen eine stimmungsvolle Osternacht im Petersdom gefeiert. Am Abend des Karsamstags erinnerten die Menschen in der mehrere Stunden dauernden Liturgie an die Auferstehung von Jesus Christus. Franziskus taufte während der Feier wie traditionell üblich mehrere Erwachsene. Das Kirchenoberhaupt rief die Menschen in seiner Predigt auf, sich nicht von Problemen und Hindernissen überwältigen zu lassen. Die Dunkelheiten und Ängste dürften nicht den Blick der Seele auf sich lenken und vom Herz Besitz ergreifen, sagte er.

