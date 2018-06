Berlin (dpa) - Alfred Biolek (81), TV-Altmeister im Ruhestand, kann sich eine Ernährung ohne tierische Produkte nicht vorstellen. "Allein schon, wenn ich den Begriff Veganer höre, versuche ich sofort, woanders hinzuhören", sagte der frühere Kochshow-Moderator ("Alfredissimo!") der "Bild am Sonntag".

"Das ist eine Sache, die mich überhaupt nicht überzeugt. Alles Mögliche darf nicht gegessen werden. Das hasse ich. Ich bin als Kind mit Tieren aufgewachsen, die wir auch gegessen haben: Hühner, Gänse, Kaninchen."

Nicht nur Veganer bekommen ihr Fett in dem "BamS"-Interview weg, auch ältere TV-Kollegen, die noch weitermachen. "Ich kann sehr gut leben, ohne Fernsehen zu machen. Ich habe schon vor Jahren losgelassen", sagte Biolek. Angesprochen auf Thomas Gottschalk (65), der nach "Wetten, dass..?" und anderen Formaten noch in der RTL-Spielshow "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle" mitwirkt, sagte Biolek: "Jetzt macht er noch eine Sendung mit dem Jauch zusammen. Ich versteh's nicht, aber es ist okay. Sollen sie's machen."