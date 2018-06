Damaskus (AFP) Die von der syrischen Armee zurückeroberte antike Stadt Palmyra ist offenbar in einem besseren Zustand als befürchtet. "Wir haben mit dem Schlimmsten gerechnet", sagte der Direktor der syrischen Altertümerverwaltung, Maamun Abdulkarim, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf die Zerstörung der Stadt durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). "Aber die Landschaft ist im Großen und Ganzem in einem guten Zustand."

