Brüssel (dpa) - Nach den Anschlägen in Brüssel fahnden die Sicherheitsbehörden weiter nach mehreren mutmaßlichen Terrorhelfern. Mindestens acht Verdächtige sollen sich in Syrien aufhalten oder in Europa auf der Flucht sein. Das berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Sicherheitskreise. In Brüssel wird heute eine Klarstellung der Staatsanwaltschaft erwartet, ob es sich bei einem Festgenommenen um den gesuchten dritten Attentäter vom Flughafen handelt. Die Sicherheitslage in Brüssel ist weiterhin angespannt. Ein für heute geplanter "Marsch gegen die Angst" wurde abgesagt.

