Brüssel (dpa) - Die belgische Polizei hat nach einem rechtsextremistisch motivierten Hooligan-Protest in der Brüsseler Innenstadt rund zehn Tatverdächtige vorübergehend festgenommen. Die Hooligans sorgten am Nachmittag für Randale am zentralen Gedenkort in der Brüsseler Innenstadt, vor der Börse. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Polizei suchten sie Streit mit Menschen, die dort zusammengekommen waren, um der Opfer der Terroranschläge zu gedenken. Nach unterschiedlichen offiziellen Angaben waren an der Randale zwischen 340 und 450 Personen beteiligt.

