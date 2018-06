Washington (AFP) Ein seit den Anschlägen von Brüssel vermisstes Paar aus den USA ist neuen Angaben zufolge bei den Attentaten getötet worden. "Wir haben erfahren, dass Justin und Stephanie Shults bei dem Anschlag am Brüsseler Flughafen starben", teilte der Arbeitgeber des Manns am Samstag mit. In einem Auftritt beim Kurzbotschaftendienst Twitter, den US-Medien dem Bruder des Manns zuordneten, wurde dies bestätigt.

