Brüssel (AFP) Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kathedrale von Brüssel haben hunderte Menschen der Opfer der Anschläge vom vergangenen Dienstag gedacht. Auf Einladung des Erzbischofs von Mecheln-Brüssel, Jozef De Kesel, nahmen auch Vertreter der muslimischen, jüdischen und anglikanischen Gemeinde an der Trauerfeier zum Ende des Osterfestes teil. In seiner Predigt betonte De Kesel, Frieden sei "mehr als nur die Abwesenheit von Gewalt".

