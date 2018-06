Berlin (AFP) Die Zahl der Verkehrstoten in der Europäischen Union ist im vergangenen Jahr einem Bericht zufolge erstmals seit 15 Jahren wieder gestiegen. Im Jahr 2015 seien in der EU insgesamt 26.000 Menschen durch Verkehrsunfälle ums Leben gekommen, berichtete die Internetausgabe der "Welt" am Montag unter Berufung auf eine noch unveröffentlichte Statistik der EU-Kommission zur Straßenverkehrssicherheit. Zudem seien im abgelaufenen Jahr 135.000 Schwerverletzte gezählt worden – die meisten von ihnen waren demnach Fußgänger, Fahrradfahrer oder ältere Menschen.

