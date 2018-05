Vechta (AFP) Beim niedersächsischen Geflügelhersteller Wiesenhof ist am Montag ein Großbrand ausgebrochen. Auf dem Firmengelände in Lohne im Landkreise Vechta stehe eine Produktionsanlage in Flammen, sagte ein Polizeisprecher. Die Lage sei "unübersichtlich". Die Feuerwehr versuche mit einem Großaufgebot, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Was zu dem Brand geführt habe, sei völlig unklar.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.