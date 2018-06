Aschaffenburg (AFP) Am Ostersonntag haben Kurden in Aschaffenburg eine von Türken organisierte Demonstration angegriffen, die sich gegen den "Terror" der kurdischen PKK und der Dschihadistenmiliz IS richtete. Die Polizei nahm nach Angaben vom Montag insgesamt 36 Kurden vorläufig fest, die sich in einem Haus verschanzt und Beamte mit Böllern und Steinen angegriffen hatten. Gegen die Kurden im Alter von zwischen 15 und 40 Jahren werde nun unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs und versuchter gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

