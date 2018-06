Aalborg (SID) - Die deutschen Eishockey-Frauen haben den nächsten Schritt zum Wiederaufstieg in die Weltelite gemacht. Bei der B-WM im dänischen Aalborg setzte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Montag mit 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) gegen Norwegen durch und feierte im dritten Spiel den dritten Sieg.

Neben dem Team von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker ist nur noch Frankreich ungeschlagen. Die beiden Mannschaften treffen am Dienstag (16.30 Uhr) im wohl entscheidenden Spiel um Rang eins und den Aufstieg aufeinander. Carina Strobel (16.), Laura Kluge (30.) und Manuela Anwander (34.) erzielten die Tore für die DEB-Auswahl, die im vergangenen Jahr aus der A-Gruppe abgestiegen war.

Letzter Gegner in Aalborg ist am Donnerstag (13.00 Uhr) Österreich. In ihren ersten beiden Spielen hatte die deutsche Mannschaft die Slowakei mit 4:2 und Gastgeber Dänemark mit 3:2 bezwungen.