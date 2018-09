Vancouver (SID) - Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff ist mit seinem neuen Team Chicago Blackhawks in die Play-offs der NHL eingezogen. Beim 3:2-Auswärtssieg des Meisters gegen die Vancouver Canucks lieferte der Verteidiger die Vorlage zum 1:0 durch den Tschechen Thomas Fleischmann (18.). Ehrhoff war erst Ende Februar von den Los Angeles Kings nach Chicago gewechselt.

Die Play-offs in Sichtweite hat Tom Kühnhackl mit den Pittsburgh Penguins. Der Meister von 2009 gewann bei den New York Rangers mit 3:2 nach Verlängerung und festigte Rang drei in der Metropolitan Division.