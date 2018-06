München (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Länderspiel vor der Nominierung des vorläufigen EM-Kaders ohne Welttorhüter Manuel Neuer.

Laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes reiste der am Sonntag 30 Jahre alt gewordene Torhüter wegen einer Magenverstimmung aus dem Teamquartier ab. "In Abstimmung mit der medizinischen Abteilung entschied die Sportliche Leitung, dem 30-Jährigen eine Pause zu geben", hieß es in der DFB-Mitteilung.

Als Alternativen für die Partie am Dienstag (20.45 Uhr) stehen die beiden Länderspiel-Neulinge Bernd Leno (Bayer Leverkusen) und Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) sowie der bereits viermal eingesetzte Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) bereit.

Am Training in der Allianz Arena nahmen 20 Feldspieler und die drei verbliebenen Torhüter teil. Es fehlte Sami Khedira, der die Mannschaft gegen England als Kapitän auf das Spielfeld geführt hatte. Der Mittelfeldakteur absolvierte eine regenerative Einheit im Hotel.

