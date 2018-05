München (SID) - Joachim Löw steht vor dem Prestigeduell gegen Italien am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in München vor einem schwierigen Spagat. Nach drei Niederlagen in den vergangenen vier Länderspielen braucht er im letzten ernstzunehmenden EM-Test einen Sieg - dem steht jedoch sein Versprechen entgegen, die stark belasteten Stammspieler zu schonen.

In Löws Personalpuzzle ist zunächst nur Mario Götze gesetzt. Der Bundestrainer hat dem abgestürzten WM-Helden eine Startelf-Garantie gegeben. "Seine Position ist relativ klar formuliert", sagte sein Assistent Thomas Schneider am Ostermontag. Der Hinweis, dass es "vielleicht nicht schlecht" wäre, den gegen England (2:3) guten Mario Gomez als Joker zu sehen, lässt darauf schließen, dass Götze dessen Rolle als Sturmspitze bekommt.

Schneider ließ ebenfalls durchblicken, dass zumindest Thomas Müller eine Pause bekommen wird. Sollte Löw auch den dauerbeanspruchten Mesut Özil rausnehmen, könnten Julian Draxler und Karim Bellarabi zum Zug kommen.

Im defensiven Mittelfeld könnte Christoph Kramer eine Bewährungschance erhalten. Dahinter dürfte Shkodran Mustafi mit England-Debütant Jonathan Tah verteidigen, die Außenpositionen bekleiden wohl Antonio Rüdiger rechts und Jonas Hector links.

Die offenste Position ist die im Tor. Nachdem Stammtorhüter Manuel Neuer am Ostermontag wegen einer Magenverstimmung aus dem Teamquartier abgereist ist, hat Löw in Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris St. Germain) und Bernd Leno (Bayer Leverkusen) drei etwa gleichstarke Rivalen zur Verfügung. Denkbar ist, dass Trapp und Leno, die beide noch kein Länderspiel haben, je für eine Halbzeit zum Einsatz kommen. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Deutschland: Trapp/Paris St. Germain (25 Jahre/0 Länderspiele) oder Leno/Bayer Leverkusen (24/0) - Rüdiger/AS Rom (23/8), Mustafi/FC Valencia (23/9), Tah/Bayer Leverkusen (20/1), Hector/1. FC Köln (25/11) - Kroos/Real Madrid (26/63), Kramer (Bayer Leverkusen/25/11) - Schürrle (VfL Wolfsburg/25/50), Draxler (VfL Wolfsburg/22/16), Bellarabi (Bayer Leverkusen/26/10) - Götze (Bayern München/23/49). - Trainer: Löw

Italien: Buffon (Juventus Turin/38 Jahre/155 Länderspiele) - Darmian (Manchester United/26/20), Bonucci (Juventus Turin/28/54), Acerbi (US Sassuolo/28/1) - Florenzi (AS Rom/25/14), Montolivo (AC Mailand/31/61), Motta (Paris St. Germain/33/24), Antonelli (AC Mailand/29/11) - Bernardeschi (AC Florenz/22/1), Zaza (Juventus Turin/24/8), Insigne (SSC Neapel/24/7). - Trainer: Conte