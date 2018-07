Tokio (AFP) In Japan ist ein vor zwei Jahren verschwundenes Mädchen ihrem Kidnapper entkommen und zu ihrer Familie zurückgekehrt. Nach Angaben der Polizei in der Präfektur Saitama sowie Medienberichten vom Montag zufolge meldete sich die Jugendliche am Sonntag von einem Bahnhof in Tokio aus bei ihren Eltern. Sie war im März 2014 als 15-Jährige auf dem Heimweg von der Schule entführt worden.

