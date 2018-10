Riad (AFP) Vor den geplanten Friedensgesprächen im kommenden Monat hat es einen Gefangenenaustausch im Jemen gegeben. Die schiitischen Huthi-Rebellen übergaben der arabischen Militärkoalition neun Saudiaraber, die sie in der Hauptstadt Sanaa festhielten, wie das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis am Montag mitteilte. Im Gegenzug wurden 109 Jemeniten freigelassen, die im Grenzgebiet festgenommen worden waren. Am 9. März hatte es bereits einen ähnlichen kleineren Austausch gegeben.

