New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat den verheerenden Selbstmordanschlag mit Dutzenden Toten in der pakistanischen Millionenmetropole Lahore aufs Schärfste verurteilt. Die Verantwortlichen müssten rasch zur Rechenschaft gezogen werden, forderte Ban. Er rief die pakistanische Regierung auf, alles ihr Mögliche zu tun, um religiöse Minderheiten und alle anderen Menschen in dem Land zu schützen. Ein Selbstmordattentäter hatte gestern mehr als 60 Menschen in den Tod gerissen. Eine pakistanische Taliban-Gruppe Jamaat ul-Ahrar bekannte sich zu der Bluttat und erklärte, Ziel seien Christen gewesen.

