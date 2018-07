Los Angeles (dpa) - US-Sängerin Lady Gaga, die heute 30 Jahre alt wird, hat ihren runden Geburtstag vorgefeiert. Mit prominenten Kollegen, darunter Taylor Swift, John Legend, Nick Jonas und Lana Del Rey, feierte der Popstar in der Nacht im "No Name"-Club in Hollywood, wie US-Medien berichteten. Das Promiportal "TMZ.com" stellte ein Video der eintreffenden Stars ins Netz. Lady Gaga erschien in einem goldglänzenden Minikleid an der Seite ihres Verlobten Taylor Kinney, Star der TV-Serie "Chicago Fire". Unter den Partygästen waren auch die Schauspielerinnen Kate Hudson und Kathy Bates.

