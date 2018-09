Bacharach (dpa) - Flugtickets, Reisepässe und fast 13 000 US-Dollar haben zwei Touristen aus den USA bei ihrem Ausflug ins Unesco-Welterbe bei Bacharach in Rheinland-Pfalz verloren - und wiederbekommen. Ein ehrlicher Finder aus Kirchheim in Hessen gab die Wertgegenstände bei der Polizei ab. Sie waren in einer Bauchtasche, die in einer Jugendherberge auf Burg Stahleck lag, wo die 26 und 27 Jahre alten Amerikaner übernachtet hatten. Beide hatten eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben und das Konsulat verständigt. Wenige Stunden später hatten sie ihre Wertsachen wieder.

