Amsterdam (SID) - Nach dem Aus des deutschen Meisters Rot-Weiss Köln ist der Harvestehuder THC ins Final Four der Euro Hockey League eingezogen. Die Hamburger setzten sich am Ostermontag in Amsterdam mit 6:5 im Penalty Shootout gegen Titelverteidiger Oranje Zwart aus Eindhoven durch. Nach regulärer Spielzeit hatte es 4:4 (1:2) gestanden.

Köln war am Ostersonntag am SV Kampong mit 1:5 gescheitert. Neben dem Team aus Utrecht hat sich auch Atletic Terrassa aus Barcelona für das Finalturnier an Pfingsten (14./15. Mai) in der katalanischen Heimat qualifiziert. Das letzte Viertelfinale bestreiten am Montagnachmittag (14.30 Uhr) Gastgeber Amsterdam und Real Club de Polo aus Barcelona.

Harvestehude, Euro-League-Champion von 2014, geriet am Montag nach Michael Körpers Führungstreffer (18.) scheinbar aussichtslos mit 1:4 in Rückstand. Zwei weitere Tore des herausragenden Körper (42./49.) und ein Treffer von Jan-Philipp Heuer (43.) hielten die Chance jedoch am Leben. Im Shootout war es erneut Körper, der für die Entscheidung sorgte.

Die Euro Hockey League wird als Königsklasse des europäischen Klub-Hockeys seit der Saison 2007/08 ausgetragen. Dreimal (2008, 2010, 2012) gewann der Uhlenhorster HC, der im Achtelfinale am Freitag gegen Köln ausgeschieden war, den Titel.