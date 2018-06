Doha (SID) - Die ehemalige deutsche Jugend-Meisterin Sarah Voss aus Köln hat beim Challenge-Cup der Kunstturnerinnen in Doha im Finale am Boden den siebten Platz belegt. Der Sieg ging an Mehrkampf-Europameisterin Giulia Steingruber aus der Schweiz vor der Rumänin Diana Bulimar und Zsofia Kovacs aus Ungarn.