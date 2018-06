Taipeh (AFP) Vor den Augen der Mutter hat ein mutmaßlich geistesgestörter Mann in Taiwan ein Kleinkind geköpft. Der 33-Jährige habe die Frau und deren kleine Tochter auf dem Weg zu einer U-Bahnstation in der Hauptstadt Taipeh angegriffen, die Mutter zur Seite gestoßen und dem Mädchen mit einem Küchenmesser den Kopf abgetrennt, erklärte die Polizei am Montag.

