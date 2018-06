New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat den Selbstmordanschlag vom Ostersonntag in Pakistan als "entsetzlichen Akt des Terrorismus" verurteilt. Die Verantwortlichen für den Anschlag mit mindestens 72 Toten in Lahore müssten zur Rechenschaft gezogen werden, erklärte Ban am Sonntag in New York. Zugleich forderte er die Regierung des mehrheitlich muslimischen Landes auf, alle Bürger einschließlich religiöser Minderheiten zu schützen.

