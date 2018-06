New York (dpa) - Die US-Aktienmärkte haben positiv auf geldpolitische Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen reagiert. Sie hatte sich zurückhaltend zu möglichen Zinserhöhungen geäußert. Bei weiteren Zinsschritten sei eine vorsichtige Vorgehensweise garantiert, versicherte Yellen. Der Leitindex Dow Jones drehte ins Plus und schloss 0,56 Prozent höher bei 17 633,11 Punkten. Das war der bislang höchste Schlussstand in 2016.

