Berlin (AFP) Die Bundeswehr hat am Dienstag 105 Menschen aus einem Schlauchboot im Mittelmeer gerettet. Die Insassen des Boots seien rund 50 Kilometer nördlich der libyschen Küste in Seenot geraten, teilte die Bundeswehr mit. Unter den Geretteten seien 51 Frauen und zwei Kinder gewesen. Sie sollten der italienischen Marine übergeben und von dieser an einen sicheren Hafen gebracht werden.

