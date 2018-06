Berlin (AFP) Die türkische Regierung hat mit ihrer Intervention gegen eine Erdogan-Satire des NDR Kopfschütteln und Verärgerung in Berlin hervorgerufen: Der deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, machte am Dienstag im Außenministerium in Ankara klar, dass Presse- und Meinungsfreiheit "hohe Güter" seien, die "gemeinsam geschützt werden müssten", wie das Auswärtige Amt am Abend in Berlin mitteilte. Der Deutsche Journalistenverband nannte das türkische Vorgehen "lächerlich".

