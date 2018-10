Berlin (AFP) Der bekannte deutsche Jazz-Sänger Roger Cicero ist überraschend im Alter von 45 Jahren gestorben. Wie das Management des Künstlers am Dienstag über dessen Facebook-Seite mitteilte, starb Cicero am Donnerstag in einem Krankenhaus, nachdem er einen Hirninfarkt erlitten hatte.

