Paris (AFP) Der neueste Film von Regie-Altmeister Woody Allen, "Café Society", wird das diesjährige Filmfestival von Cannes eröffnen. Der Spielfilm über das Hollywood der 1930er Jahre wird am 11. Mai zur Eröffnung des Festivals an der südfranzösischen Mittelmeerküste gezeigt, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. "Café Society" läuft außerhalb des Wettbewerbs.

