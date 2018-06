München (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Abend auf Italien. Es ist das letzte Länderspiel der DFB-Elf vor der Nominierung des vorläufigen EM-Kaders. Wer für Deutschland heute in München m Tor steht, ist noch unklar. Welttorhüter Manuel Neuer kann wegen einer Magenverstimmung nicht in den Kasten. Alternativ stehen die beiden Länderspiel-Neulinge Bernd Leno und Kevin Trapp sowie der bereits viermal eingesetzte Marc-André ter Stegen bereit. Eine Einsatzgarantie für die Startelf hat Mario Götze in der Offensive.

