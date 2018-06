Münster (dpa) - Der Gewinner der bislang größten Summe in der deutschen Lottogeschichte hat sich gemeldet. Ein Rheinländer hatte am Freitag den Eurojackpot mit 76,8 Millionen Euro geknackt. Nach der Osterfeiertagen habe er direkt bei Westlotto angerufen, sagte ein Sprecher der Lotteriegesellschaft in Münster. "Der Tippschein durchläuft gerade unser Prüfverfahren, damit wir endgültige Sicherheit haben." Westlotto gehe aber fest davon aus, keinen Trittbrettfahrer vor sich zu haben. Der Gewinner oder die Gewinnerin kommt aus dem Rhein-Sieg-Gebiet bei Köln und hat den bislang zweithöchsten Eurojackpot geknackt.

