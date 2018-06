Nikosia (dpa) - Ein Flugzeug der ägyptischen Gesellschaft Egyptair ist entführt und zur Landung in der zyprischen Stadt Larnaka gezwungen worden. Dem ägyptischen Luftfahrtministerium zufolge stellte der Entführer bisher keine klaren Forderungen. Er will Medienberichten zufolge mit seiner Exfrau, einer Zyprerin, sprechen. Er ließ kurz nach der Landung in Larnaka fast alle Passagiere und Besatzungsmitglieder frei. Nach ägyptischen Angaben befanden sich noch sieben Geiseln in seiner Gewalt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.