Hamburg (dpa) - Musikbranche und Fans stehen unter Schock: Der Jazzmusiker Roger Cicero ist tot. Der Sänger starb am Donnerstag vor Ostern im Alter von 45 Jahren in Hamburg an einem Hirninfarkt, wie sein Management heute mitteilte. Der Sänger hatte im November wegen eines akuten Erschöpfungssyndroms mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung sämtliche Termine bis Ende 2015 abgesagt. Die ausverkaufte Tour sollte jetzt fortgesetzt werden. In den sozialen Netzwerken drückten Fans und Kollegen des Musikers ihr Beileid aus. "Ein letztes Mal den Hut ziehen. Adieu", hieß es da zum Abschied an den Sänger, zu dessen Markenzeichen der Hut gehörte.

