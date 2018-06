Los Angeles (dpa) - Doppelte Ehrung am Hollywood Walk of Fame: Die US-Sängerin und Songschreiberin Cyndi Lauper (62) und ihr Kollege Harvey Fierstein (61) werden auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood in einer gemeinsamen Zeremonie Sternenplaketten erhalten.

Nach Mitteilung der Veranstalter vom Montag sollen sie am 11. April auf dem Hollywood Boulevard ihre Sterne enthüllen. Lauper erhält die 2577. Plakette in der Musik-Kategorie, Fierstein die 2578. Plakette in der Sparte Theater.

Zusammen haben sie am New Yorker Broadway das Hit-Musical "Kinky Boots" geschrieben. Es war das Broadway-Debüt für die Pop-Ikone Lauper, die in den 1980er Jahren mit den Songs "Girls Just Want To Have Fun" und "Time After Time" ihren Durchbruch feierte. In ihrer langen Karriere verkaufte sie mehr als 50 Millionen Alben. Die gebürtige New Yorkerin tritt auch als Schauspielerin auf und setzt sich als Aktivistin für die Rechte von Schwulen und Lesben ein.

Fierstein ist für die Musicalfassung von "La Cage aux Folles", als Theaterautor ("Torch Song Trilogy") und als Schauspieler ("Mrs. Doubtfire", "Bullets Over Broadway", "Independence Day") bekannt.