Berlin (dpa) - An diesem Freitag (1. April) findet ein Tribute-Konzert in der legendären Carnegie Hall in New York für den im Januar verstorbenen Musiker David Bowie statt. Auf der Bühne stehen dann zahlreiche Künstler wie die Pixies, Laurie Anderson, Debbie Harry, Jakob Dylan und The Flaming Lips.

"The Music of David Bowie" findet zum zwölften Mal in der Carnegie Hall statt. Nur einige Stunden vor Bekanntwerden David Bowies Tod wurde das diesjährige Line-up angekündigt, alle Interpreten werden Songs der Musik-Legende darbieten. Geplant war eigentlich auch ein kurzes Auftreten von Bowie selbst.

Die 2800 Tickets für die Show waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft, das Konzert kann laut der Musikzeitschrift "NME" aber gegen eine Spende von mindestens 20 Dollar (ca. 18€) via Skype im Livestream verfolgt werden. Das Geld soll Kunst- und Musikprojekten zugute kommen.

Carnegie Hall

Music of David Bowie via Skype