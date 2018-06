Flugzeugentführer ergibt sich - Alle Geiseln auf Zypern wohlauf

Nikosia (dpa) - Nach einem stundenlangem Nervenkrieg ist die Entführung eines ägyptischen Passagierflugzeuges in Zypern unblutig zu Ende gegangen. Der aus Ägypten stammende Täter ergab sich auf dem Flughafen der zyprischen Hafenstadt Larnaka widerstandslos. Alle Geiseln kamen frei und sind wohlauf. Der zyprischen Regierung zufolge waren 72 Menschen an Bord des Flugzeuges der Gesellschaft Egyptair. Ob zu ihnen auch der Entführer zählte, blieb zunächst unklar. Das Flugzeug war am Morgen in Ägypten auf dem Weg von Alexandria nach Kairo, als der Mann es in seine Gewalt brachte. Der Entführer soll eine Attrappe eines Sprengstoffgürtels getragen haben.

Deutscher Botschafter in Türkei mahnt Schutz der Meinungsfreiheit an

Berlin (dpa) - Der deutsche Botschafter in Ankara, Martin Erdmann, hat in einem Gespräch im türkischen Außenministerium den Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit angemahnt. Er habe deutlich gemacht, "dass Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz und der Schutz grundlegender Freiheiten, einschließlich der Presse- und Meinungsfreiheit, hohe Güter seien", hieß es nach dem Gespräch aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Erdmann war in der vergangenen Woche wegen einer NDR-Satire über den türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in das Außenministerium einbestellt worden. Heute folgte ein weiteres Gespräch in Ankara.

Islamisten werben nach Brüsseler Anschlägen um Terror-Nachwuchs

Brüssel (dpa) - Eine Woche nach den islamistischen Selbstmordattentaten bereiten in Brüssel Rekrutierungsbemühungen von Dschihadisten Sorgen. Den Angaben eines belgischen Kommunalpolitikers zufolge wurden am Osterwochenende Propaganda-Nachrichten mit eindeutigem Inhalt an junge Menschen in der als Islamistenhochburg bekannten Brüsseler Gemeinde Molenbeek verschickt. Ein Beispiel ist demnach eine SMS mit den zwei Sätzen "Mein Bruder, warum folgst Du uns nicht in den Kampf gegen die Westler? Triff' die richtige Wahl in Deinem Leben." Der Kommunalpolitiker Jamal Ikazban forderte die Polizei auf, gegen solche Rekrutierungsversuche vorzugehen.

Erste deutsche Asylmitarbeiter unterwegs nach Griechenland

Nürnberg (dpa) - Die ersten Asyl-Fachleute aus Deutschland machen sich auf den Weg nach Griechenland zur Unterstützung der dortigen Flüchtlingsbehörden. Heute sowie morgen flögen zunächst vier Mitarbeiter, um sich die dortigen Arbeitsbedingungen wie Technik und Logistik anzusehen, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Zusammen mit dem Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen sollen konkrete Einsatzmöglichkeiten geklärt werden. Das Bundesamt hatte sich bereiterklärt, 100 Asylentscheider und Sachbearbeiter nach Griechenland zu schicken.

FBI kam ohne Hilfe von Apple an Daten in umkämpftem iPhone

Los Angeles (dpa) - Der aufsehenerregende Streit zwischen Apple und der US-Regierung um das Entsperren des iPhones eines toten Attentäters ist vorerst vorbei. Den Ermittlern sei es gelungen, an die Daten auf dem Telefon zu kommen, Unterstützung von Apple werde nicht mehr gebraucht, heißt es in Gerichtsunterlagen. Die US-Behörden hatten bereits vergangene Woche mitgeteilt, dass ihnen ein Weg dazu vorgeschlagen worden sei. Wer der Helfer ist und wie die Methode funktioniert, wurde bisher nicht bekannt.

Mehr als 5000 Festnahmen nach Lahore-Anschlag

Islamabad (dpa) - Nach dem Talibananschlag auf christliche und andere Familien in einem Park in Lahore am Ostersonntag haben pakistanische Sicherheitskräfte mehr als 5200 Terrorverdächtige festgenommen. Das sagte der Justizminister der Provinz Punjab, Rana Sanaullah. Die meisten wurden inzwischen wieder freigelassen, 216 Verdächtige sind aber weiter in Haft. Unter den 72 Getöteten waren 35 Kinder. Laut Polizei liegt die Zahl der christlichen Opfer bei 15. Mitglieder der christlichen Gemeinden schätzen aber, die Zahl könne auf bis zu 30 anwachsen. Man habe noch keinen Überblick über alle Toten und Verletzten.