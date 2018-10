Neuer fehlt gegen Italien

München (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Länderspiel vor der Nominierung des vorläufigen EM-Kaders ohne Welttorhüter Manuel Neuer. Laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes vom Montag reiste der am Sonntag 30 Jahre alt gewordene Torhüter wegen einer Magenverstimmung aus dem Teamquartier ab. "In Abstimmung mit der medizinischen Abteilung entschied die Sportliche Leitung, dem 30-Jährigen eine Pause zu geben", hieß es in der DFB-Mitteilung. Als Alternativen für die Partie am Dienstag stehen die beiden Länderspiel-Neulinge Bernd Leno (Bayer Leverkusen) und Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) sowie der bereits viermal eingesetzte Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) bereit.

Honduras' Ex-Präsident bekennt sich im FIFA-Skandal schuldig

New York (dpa) - Im Verfahren um Korruption beim Weltfußballverband FIFA hat sich der honduranische Ex-Präsident Rafael Leonardo Callejas schuldig bekannt. Vor einem Gericht in New York räumte er am Montag Betrug und Verschwörung ein, wie seine Anwälte mitteilten. Diese Straftaten können jeweils mit bis zu 20 Jahren Haft geahndet werden. Das Strafmaß wird am 5. August festgelegt. Callejas soll für Fernsehrechte der Nationalmannschaft insgesamt 1,6 Millionen US-Dollar an Schmiergeld erhalten haben. Callejas war von 1990 bis 1994 Präsident des mittelamerikanischen Landes und stand bis Mitte vergangenen Jahres an der Spitze des honduranischen Fußballverbandes (Fenafuth). Zudem war er Mitglied des Marketingkomitees der FIFA.

Eishockey oder Handball - Kölner Arena am Freitag doppelt belegt

Köln (dpa) - Eine mutmaßliche Doppelbelegung der Kölner Multifunktionsarena sorgt für Wirbel. Für Freitag ist sowohl das Länderspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Dänemark als auch die zweite DEL-Halbfinalpartie zwischen den Eishockeyprofis der Kölner Haie und dem EHC München in der Lanxess Arena angesetzt. Wie die Terminkollision gelöst werden könnte, blieb zunächst unklar. "Das ursprünglich für den 01.04. angesetzte Handball-Spiel findet nicht am 01.04. in der LANXESS arena statt", hieß es dazu am Montag auf der Homepage der Haie. Der Deutsche Handball-Bund teilte mit: "Der DHB und die LANXESS arena haben einen Vertrag über die Ausrichtung des Länderspiels geschlossen. Mit Verwunderung und überrascht vernehmen wir die Informationen zu einem Playoff-Heimspiel der Kölner Haie gegen den EHC München zu diesem Termin."

Deutschlands EM-Gegner Ukraine mit nächstem Testspielsieg

Kiew (dpa) - Der deutsche EM-Auftaktgegner Ukraine hat seinen zweiten Testspielsieg innerhalb weniger Tage gefeiert. In Kiew schlugen die Osteuropäer am Montagabend die Fußball-Nationalmannschaft von Wales mit 1:0 (1:0), nachdem am Donnerstag bereits ein 1:0-Erfolg gegen Zypern gelungen war. Den einzigen Treffer erzielte Andrej Jarmolenko nach 28 Minuten. Auch Nordirland, ein weiterer deutscher Kontrahent, gewann sein Testspiel gegen Slowenien in Belfast mit 1:0 (1:0). Conor Washington traf in der 41. Minute.

Manipulationsverdacht nach U21-Spiel zwischen Malta und Montenegro

Valletta (dpa) - Wenige Tage nach einem U21-Länderspiel zwischen Malta und Montenegro hat die Polizei Ermittlungen wegen Manipulationsverdachts aufgenommen. Der maltesische Fußballverband teilte am Montag mit, von den Behörden über eine Untersuchung informiert worden zu sein und mit der Polizei zusammenarbeiten zu wollen. Details zu den Vorwürfen blieben unklar. Nach maltesischen Medienberichten wurden bereits einige maltesische Nachwuchsspieler von der Polizei befragt. Die Montenegriner hatten die EM-Qualifikationspartie am vergangenen Mittwoch mit 1:0 gewonnen.

Bayern-Basketballer ohne Mühe in Bonn - Oldenburg bleibt dran

Frankfurt/Main (dpa) - Mit einem überlegenen 95:81-Sieg haben sich die Basketballer des FC Bayern München am Ostermontag bei den Telekom Baskets Bonn durchgesetzt und den zweiten Platz in der Bundesliga hinter den Brose Baskets Bamberg verteidigt. Der Tabellenführer hatte am Sonntag mit 85:53 in Bayreuth gewonnen und den 18. Sieg in Serie gefeiert. 42:12 Punkte weisen auch die Baskets aus Oldenburg auf, die in Braunschweig mit 76:58 den neunten Sieg hintereinander feierten. Eine souveräne Vorstellung lieferten die Frankfurt Skyliners mit dem 100:65 im Heimspiel gegen die BG Göttingen ab.