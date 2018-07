Washington (dpa) - Ein bewaffneter Mann hat im Kapitol in Washington für Aufregung gesorgt. Der Mann zog eine Waffe, als die Metalldetektoren beim Sicherheitscheck anfingen zu piepen. Er richtete die Waffe auf einen Polizisten. Die Sicherheitsbeamten schossen den Mann daraufhin an. Er wurde festgenommen, in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Es soll sich um einen 66-Jährigen aus Tennessee handeln. Eine unbeteiligte Frau wurde durch einen Splitter leicht verletzt.

