Bangkok (AFP) Die thailändischen Behörden haben sich gegen Vorwürfe verteidigt, ein Strafverfahren gegen den Enkelsohn von Red-Bull-Mitbegründer Chaleo Yoovidhya in aller Stille beerdigt zu haben. Bangkoks Polizeichef versicherte am Dienstag, das Verfahren gegen Worayuth Yoovidhya dauere an. "Wir wissen nicht, wo er ist, aber wir werden ihn finden", sagte Sanit Mahatha vorn. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem "vordringlichen Fall".

