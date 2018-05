Jakarta (dpa) - Der frisch gebackene Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (41) hat in Indonesien eine Orang-Utan-Auffangstation besucht.

Wie der Parkdirektor Kuswandono am Dienstag berichtete, hatte der Hollywoodstar den Gunung Leuser-Nationalpark in der Provinz Aceh im Norden der Insel Sumatra bereits am Sonntag besucht. Begleitet wurde er von seinen Schauspielerkollegen Adrien Brody ("Der Pianist") und Fisher Stevens ("Hail, Caesar").

Der Park zeigt auf seiner Webseite ein Foto von DiCaprio im Hubschrauber, der von einer Kinderschar umringt wird. Außerdem war DiCaprio in einem schmalen Boot unterwegs. "Leonardo und sein Team wollten sich den Lebensraum der Orang-Utans anschauen und etwas über die Artenvielfalt in Aceh lernen", sagte der Parkdirektor.

DiCaprio hatte schon die Oscarverleihung im Februar genutzt, um zu mehr Einsatz im Kampf gegen den Klimawandel aufzurufen. Damals war der 41-Jährige für seine Rolle in "The Revenant - Der Rückkehrer" als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden.

In Indonesien leben zwischen 45 000 und 65 000 Orang-Utans, sowohl auf Sumatra als auch im indonesischen Teil der Insel Borneo. Abholzung und Plantagenbau bedrohen ihren Lebensraum.

Mitteilung des Nationalparks