Berlin (dpa) - Beim Zugunglück von Bad Aibling soll der Fahrdienstleiter gleich zwei Fehler gemacht haben. Es sei eine ganz besonders tragische Verkettung von gleich zwei Fehlleistungen gewesen, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann der "Bild"-Zeitung. Der Mann hatte die eingleisige Strecke für zwei Züge gleichzeitig freigegeben. Dann habe er einen Warn-Funkspruch zunächst an die falschen Empfänger abgesetzt, so Herrmann. Demnach drückte er auf eine falsche Taste und informierte andere Fahrdienstleiter statt der Lokführer. Am 9. Februar waren elf Menschen umgekommen.

