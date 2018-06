New York (AFP) Nicht nur Bruce Springsteen rockt im Alter von 66 Jahren munter weiter - auch seine 90-jährige Mutter hat noch ihren Spaß an den schnellen Rhythmen. Bei einem Konzert der Rocklegende am Montag im New Yorker Madison Square Garden war seine Mutter Adele im Publikum und schüttelte Seite an Seite mit ihrem Sohn das Hinterteil, wie das YouTube-Video eines Fans zeigt.

