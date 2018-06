Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat die im griechischen Idomeni gestrandeten Flüchtlinge aufgerufen, sich in andere Unterkünfte in Griechenland zu begeben. "Es gibt menschenwürdige, gute Unterkunftsmöglichkeiten in Griechenland", sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz am Mittwoch in Berlin. Sie richte daher den "Aufruf" an die Flüchtlinge, sich auch dorthin zu begeben.

